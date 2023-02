Riassunto: Mavenir presenta una soluzione containerizzata Open vRAN per la distribuzione ibrida e multi-cloud con Red Hat

La soluzione conforme a O-Cloud va ad arricchire l’offerta di distributed unit (DU) e centralized unit (CU) RAN di Mavenir.

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta costruendo il futuro delle reti con soluzioni cloud-native che funzionano su qualsiasi cloud, ha annunciato oggi di aver lanciato Open Virtualized RAN (Open vRAN) la soluzione di Mavenir eseguita su Red Hat OpenShift per la distribuzione in cloud, su hardware generico e common-off-the-shelf (COTS) disponibile presso i principali fornitori di server del mercato. La soluzione è conforme alle specifiche O-Cloud di O-RAN Alliance e utilizza l’interfaccia O-RAN O2 per consentire alle funzioni di cloud-native network (CNF) di Mavenir di gestire le risorse fornite da Red Hat OpenShift, la piattaforma Kubernetes leader del settore.

