Riassunto: Mavenir ottiene due riconoscimenti alla NTIA 2023 5G Challenge

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, azienda che sviluppa software di rete per creare il futuro dei network mediante soluzioni native sul cloud eseguibili su qualsiasi cloud, ha ottenuto due riconoscimenti alla 2023 5G Challenge, una competizione organizzata dalla National Telecommunications and Information Administration (NTIA) in collaborazione con il Dipartimento della Difesa (DoD) degli Stati Uniti. Nel corso della cerimonia di chiusura, tenutasi presso gli impianti di CableLabs/Krio a Boulder, nel Colorado il 21 settembre, sono stati conferiti a Mavenir i due riconoscimenti: Mobility and Handover testing e Wraparound testing per l’unità centrale (CU) e l’unità distribuita (DU) Open RAN – con un importo totale offerto di 850.000 USD.





