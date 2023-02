Riassunto: Mavenir lancia l’offerta Open RAN Intelligent Controller (O-RIC) che consente la distinzione dei servizi e l’ottimizzazione delle risorse di rete

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che costruisce il futuro delle reti con soluzioni cloud-native eseguibili su qualsiasi cloud, oggi ha annunciato la disponibilità della sua alleanza O-RAN Radio Access Network Intelligent Controller (RIC), un’offerta di intelligence di network di prossima generazione per Open RAN. Mavenir O-RIC consente la creazione di servizi differenziati attraverso API aperti, che consente il tuning intelligente completo closed-loop per ottimizzare le prestazioni di rete, aumenta l’efficienza dei costi e massimizza l’esperienza utenti. O-RIC di Mavenir offre Network Intelligence as a Service (NIaaS) che offre informazioni approfondite e dettagliate sulla rete e consente soluzioni di costruzione con intelligence avanzata allo stato dell’arte.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (US)



Emmanuela Spiteri (EMEA)