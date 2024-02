Riassunto: Mavenir in collaborazione con Intel offre prestazioni ottimizzate ed efficienza di alimentazione per la soluzione Open vRAN 4G e 5G

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di infrastrutture di rete cloud-native che sviluppa il futuro delle reti, ha annunciato oggi la disponibilità della sua innovativa soluzione Open vRAN alimentata dai processori Intel Xeon Scalable di 4ª generazione con Intel vRAN Boost, in grado di offrire una soluzione cloud-native, ad alte prestazioni ed efficiente dal punto di vista energetico per applicazioni di rete mobili sensibili alla latenza e ad alta intensità di calcolo. Il passaggio ai recenti processori di Intel per la vRAN segna la più recente ottimizzazione della soluzione per Mavenir, che ha dato impulso alla Open RAN attraverso tre generazioni di processori Intel Xeon Scalable.





La soluzione di Open vRAN di Mavenir, alimentata dai processori Intel Xeon Scalable di 4ª generazione con Intel vRAN Boost, offre un’eccezionale suite di prestazioni, funzionalità e un’applicazione di intelligenza artificiale (IA) e apprendimento automatico (ML) per le reti 4G e 5G di prossima generazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto PR di Mavenir:

Emmanuela Spiteri



PR@mavenir.com