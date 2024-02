Riassunto: Mavenir e Turkcell accelerano il time to market per l’innovazione con nuovi servizi di automazione di rete

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di infrastrutture di rete cloud-native che costruisce il futuro delle reti, e Turkcell, il principale fornitore di servizi tecnologici e di telecomunicazioni di conversione in Turchia, hanno annunciato una nuova fase nella loro lunga collaborazione con la distribuzione dell’automazione principale sul mercato Continuous Integration and Continuous Delivery (CI/CD) di Mavenir per potenziare i servizi Voice over LTE di Turkcell per i suoi 20 milioni d abbonati VoLTE.





Mavenir offre una struttura CI/CD basata su componenti open-source primi nel settore che si integra senza soluzione di continuità con un processo di distribuzione di software definito dal cliente, utilizzando API aperti API di Mavenir. Il framework di automazione CI/CD di Mavenir supporta la distribuzione iniziale del giorno 1 e la gestione del ciclo di vita del giorno 2 delle funzioni di rete IMS di Turkcell su scala attraverso cluster multipli e più tipi di funzioni di rete Network Function (NF).

