Riassunto: Mavenir e Qualcomm si apprestano ad accelerare le implementazioni di vRAN aperte 5G ad alta densità

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di infrastrutture di rete cloud-native che sviluppa il futuro delle reti, e Qualcomm Technologies, Inc. leader dell’abilitazione dell’intelligent computing in qualsiasi punto, hanno annunciato oggi gli ultimi sviluppi della collaborazione strategica tra i due leader tecnologici per la realizzazione di soluzioni ad alta efficienza energetica per configurazioni di siti cellulari ad alta densità che favoriranno una maggiore copertura e capacità 5G nelle aree urbane. La collaborazione in corso si avvale della scheda di accelerazione RAN 5G Qualcomm® X100 e della soluzione di rete di accesso radio virtualizzata aperta (vRAN aperta) di Mavenir per accelerare l’implementazione da parte degli operatori di reti 5G aperte, virtualizzate e cloud-native, progettate per consentire una scalabilità, sostenibilità, capacità ed efficienza ottimizzate.





