Riassunto: Mavenir e Qualcomm accelerano l’infrastruttura 5G di prossima generazione con un portafoglio ampliato di soluzioni Open RAN

Le due aziende espanderanno le loro soluzioni globali per implementazioni Open RAN con unità distribuite (distributed unit, DU) e unità radio (radio unit, RU) massive MIMO per il 5G proponendo reti di accesso radio (RAN) ad elevata capacità

Dati salienti:

Mavenir e Qualcomm Technologies collaborano alla commercializzazione di RU e DU massive MIMO per infrastrutture per reti 5G mobili di prossima generazione.

Le nuove soluzioni di Mavenir si baseranno sulle piattaforme Qualcomm® 5G RAN che sono state progettate allo scopo di semplificare le implementazioni di rete e accelerare l’adozione di reti mobili Open RAN basate sul cloud a livello globale.

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasforma il modo in cui il mondo si connette, ha annunciato oggi una collaborazione con Qualcomm Technologies, Inc. per l’espansione del suo portafoglio OpenBeamTM di unità radio (RU) 5G Open RAN per diverse categorie di soluzioni, dalle mmWave alle Massive MIMO con capacità di 64T64R fino alle radio 8T8R per favorire la transizione verso le reti moderne.

