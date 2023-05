Riassunto: Mavenir e i2i Systems collaborano per velocizzare l’adozione dell’Open RAN in Turchia

ISTANBUL e RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che plasma il futuro delle reti con soluzioni cloud native eseguibili su qualsiasi cloud, e i2i Systems, provider indipendente leader nei sistemi di supporto aziendale (BSS, Business Support System) e nel software di rete 5G per i fornitori di servizi di comunicazione (CSP, Communication Service Provider), oggi hanno annunciato un partenariato strategico che guiderà la collaborazione in materia di Open RAN in Turchia.

Grazie a questa partnership strategica, i2i Systems e Mavenir puntano a collaborare su principi condivisi importanti per l’implementazione e lo sviluppo della tecnologia per le reti Open RAN. Grazie all’impegno congiunto basato sul portafoglio di soluzioni per microservizi totalmente containerizzate di Mavenir, i2i Systems e Mavenir adotteranno la localizzazione necessaria per velocizzare la fornitura e l’adozione dell’Open RAN.

