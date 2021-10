Riassunto: Mavenir e HCL collaborano per l’integrazione e l’offerta di radio conformi agli standard O-RAN

Ciò accelererà la fornitura del software cloud nativo di Mavenir conforme agli standard O-RAN con unità radio remote integrate e pre-testate

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con software cloud nativo che è compatibile con qualsiasi ambiente cloud e che trasforma il mondo in cui il mondo si connette, ha annunciato quest’oggi una collaborazione strategica con HCL Technologies (HCL), prestigiosa azienda tecnologica operante su scala globale che vanta solide competenze nel collaudo di sistemi di rete. Tale partnership contribuirà ad accelerare la disponibilità sul mercato di unità radio remote (Remote Radiohead Unit, RRU) conformi alla specifica O-RAN split 7.2, stabilendo un modello aziendale inteso a soddisfare la domanda crescente e i requisiti in continua evoluzione per le RRU O-RAN.

L’attuale ecosistema RRU si è ampliato per offrire ai fornitori di servizi di comunicazione (Communication Service Provider, CSP) un numero di opzioni nettamente superiore in fatto di radio 2G, 3G, 4G, 5G, MIMO massiccio (mMIMO), onde millimetriche (mmWave), a piccole celle e per spazi chiusi.

