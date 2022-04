Riassunto: Mavenir e Aspire Technology accelerano il collaudo di radio conformi agli standard O-RAN presso il laboratorio europeo

Accelerazione della commercializzazione di CU/DU cloud native di Mavenir, conformi agli standard O-RAN, con unità radio remote integrate e precollaudate

DUBLINO e RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasformando il modo in cui si connette il mondo, ha annunciato oggi una collaborazione con Aspire Technology (Aspire), integratore di sistemi e sviluppatore specializzato in soluzioni di rete, per accelerare l’immissione sul mercato di unità radio remote (Remote Radiohead Unit, RRU) conformi all’architettura O-RAN Split 7.2 grazie al laboratorio europeo Open Networks di Aspire.

La richiesta dei fornitori di servizi di comunicazione (Communication Service Providers, CSP) di soluzioni per reti di accesso radio aperte (Open Radio Access Network, Open RAN) integrate e ad alte prestazioni, basate su stack software RAN per unità centralizzate (Centralized Unit, CU) e distribuite (Distributed Unit, DU) cloud native e conformi agli standard O-RAN di Mavenir, è in continua crescita, alimentata dalla modernizzazione e da progetti di espansione della copertura, nonché da progetti di reti private e soluzioni per interni.

In crescita è anche il numero delle RRU conformi agli standard O-RAN da partner di tutto il mondo, con prodotti sofisticati basati su tecnologie radio diverse, tra cui le tecnologie Massive MIMO (mMIMO) e delle onde millimetriche (mmWave).

Mavenir e Aspire utilizzeranno il laboratorio Open Networks di Aspire, ubicato a Dublino, per l’integrazione e il collaudo di RRU prodotte da terzi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per le relazioni pubbliche presso Mavenir:

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (Stati Uniti)



Emmanuela Spiteri (EMEA)

Contatto per le relazioni pubbliche presso Aspire:

solutions@aspiretechnology.com

Pedro Raio