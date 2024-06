Riassunto: Mavenir collabora con NVIDIA e Amazon Web Services per offrire Generative AI Co-Pilot per fornitori di servizi di comunicazione

Efficienza operativa migliorata del 40% grazie alla tecnologia

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di infrastrutture di rete cloud-native che costruisce il futuro delle reti, oggi ha annunciato l’introduzione di un innovativo Operations Co-Pilot che sfrutta la potenza dell’AI generativa (GenAI) per migliorare gli accordi sul livello di servizio (SLA, service-level agreements) e ottimizzare l’efficienza operativa per i fornitori di servizi di comunicazione (CSP, communications service providers). L’innovazione, che è stata sviluppata in collaborazione con NVIDIA e Amazon Web Services (AWS), illustra il potenziale della GenAI per definire in modo efficace una Service Assurance AI/Ops Platform (Piattaforma AI/Ops di garanzia dei servizi) – riducendo l’onere sui team di operazioni, supporto e manutenzione e migliorandone le capacità di rispettare gli SLA.





