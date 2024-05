Riassunto: Mavenir brilla nel nuovo rapporto sui fornitori RAN di Omdia

Classificata per guidare nella categoria Partner Ecosystem

Importante stato di sfidante

Primi tre posti nella nuova attività

Primi tre posti nel portafoglio di radio conforme

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di infrastrutture di rete cloud-native che costruisce il futuro delle reti, ha raggiunto il primo posto nella nuova categoria Partner Ecosystem del nuovo rapporto di Omdia intitolato “Market Landscape: RAN Vendors 2024” (Panoramica del mercato: fornitori RAN 2024), emergente come uno dei maggiori sfidanti.





Omdia ha introdotto la categoria Partner Ecosystem nel 2024 per riflettere la crescente importanza dei fornitori di RAN (Radio Access Network, rete di accesso radio) creando e promuovendo un ecosistema di partner tecnologici. Mavenir non ha partecipato al rapporto sullo scenario del mercato 2023, ma, afferma Omdia, ma “ è entrata come uno dei maggiori sfidanti nel 2024″.

