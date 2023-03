Riassunto: Mauritius Telecom e Aprecomm si uniscono per innovare l’esperienza dei clienti con la network intelligence

ZUG, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Mauritius Telecom, il più grande ISP di Mauritius che distribuisce servizi cellulari e a banda larga ad alta velocità, ha annunciato oggi l’intenzione di introdurre una tecnologia innovativa basata sull’Intelligenza Artificiale per migliorare la visibilità e ottimizzare le connessioni Wi-Fi residenziali attraverso una partnership con Aprecomm. Questa tecnologia A.I. aiuterà Mauritius Telecom a trasformare in modo proattivo la Network Intelligence per migliorare l’esperienza dei clienti e ridurre drasticamente i tempi di risoluzione dei problemi dei clienti sulla propria rete a banda larga che copre più di 300.000 abitazioni.

