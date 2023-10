Riassunto: Materiale ritarda l’instabilità termica anche a 1.500 °C per 20 minuti: una svolta di LG Chem-LX Hausys nello sviluppo di un materiale in grado di ritardare l’instabilità termica nelle batterie

SEOUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–LG Chem (KRX:051910) ha annunciato oggi di avere sviluppato assieme a LX Hausys un materiale in grado di ritardare l’instabilità termica nelle batterie, in grado di resistere alla fiamma a 1.500 ℃ per oltre 20 minuti.









Il materiale, denominato “Termoplastico speciale con fibre continue ritardante di fiamma (CFT speciale ritardante di fiamma)” è in grado di resistere a forti fiamme e a una pressione elevata per un periodo di 14 volte superiore rispetto ai materiali termoplastici esistenti.

In seguito al test condotto internamente da LG Chem (test della torcia) che ha sottoposto il CFT speciale ritardante di fiamma dallo spessore di 1,6 mm a temperature superiori ai 1.500 ºC e a pressione, al termine di 20 minuti il materiale non si era sciolto, degradato e non si erano formati buchi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

LG Chem, Ltd.



Roselyn Kim, Team marketing



Sunyoung9@lgchem.com