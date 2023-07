Riassunto: Matchday lancia Matchday Challenge: la Coppa del Mondo Femminile FIFA 2023 Edizione AU∙NZ∙2023™ un videogioco di calcio, un prodotto con licenza ufficiale FIFA

Un gioco sportivo informale capostipite della categoria per 8 miliardi di fan, ora disponibile su challenge.matchday.com

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Matchday, uno sviluppatore e publisher di videogiochi informali per i 5 miliardi di tifosi di calcio nel mondo, ha ufficialmente lanciato il gioco di trivia e pronostici sulle partite Matchday Challenge: FIFA Women’s World Cup AU∙NZ∙2023™ Edition, in vista della Coppa del Mondo Femminile FIFA 2023 Edizione AU∙NZ∙2023™ che si avvicina rapidamente il 20 luglio, decisamente il più grande torneo di calcio femminile di sempre. Gratuito e accessibile su qualsiasi dispositivo connesso a Internet a livello globale, Matchday Challenge è un gioco che offre ai giocatori l’occasione di accedere a figurine digitali delle loro star preferite della Coppa del Mondo Femminile FIFA 2023™ mettendo alla prova le loro conoscenze di tifosi, facendo pronostici sulle squadre e sulle calciatrici vincenti e gareggiando per la gloria contro i loro amici e compagni tifosi.









