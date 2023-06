Riassunto: Masttro presenta Doc AI, la rivoluzione nell’elaborazione dei dati sugli investimenti alternativi

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Masttro, piattaforma leader nella tecnologia patrimoniale per i gestori e i consulenti patrimoniali, oggi ha annunciato il lancio del suo prodotto più recente: Document AI. Doc AI è un nuovo modulo rivoluzionario che automatizza la gestione dei dati di capital call, distribuzioni e dichiarazioni dello stato patrimoniale, apportando velocità e precisione nel processo gestionale degli investimenti alternativi.

Per anni i dati sugli investimenti alternativi risultavano frammentati tra diversi data provider, ciascuno con un formato e uno stile di presentazione propri; l’acquisizione e l’elaborazione di queste informazioni rappresentava un processo manuale gravoso, in termini di tempistica, e soggetto a errori umani. Doc AI razionalizza questo processo raccogliendo e sintetizzando automaticamente e in pochi istanti i dati non strutturati.

Contacts

Michael Melia (responsabile marketing globale)



(917) 755-0008



contact@masttro.com