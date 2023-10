Riassunto: Mastercard espande ulteriormente i servizi di consulenza con prassi per l’IA e l’economia, assieme a Digital Labs per soluzioni accelerate

PURCHASE, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Mastercard ha annunciato oggi l’espansione della propria attività di consulenza con il lancio di nuove procedure dedicate all’intelligenza artificiale e all’economia, per aiutare i clienti di qualsiasi settore a progredire in modo rapido e responsabile nell’uso dell’IA e per affrontare le forze macroeconomiche e le preferenze dei consumatori in continuo cambiamento. L’azienda sta inoltre ottimizzando il proprio servizio di trasformazione aziendale, Digital Labs, per consentire ai clienti di creare soluzioni end-to-end dallo sviluppo dell’idea e dalla prototipazione rapida fino al lancio e alla scalabilità. Queste offerte fanno parte dell’ espansione in corso dei servizi di consulenza di Mastercard in direzione di settori emergenti a supporto delle attività nella loro evoluzione e crescita a livello aziendale.





