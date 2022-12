Riassunto: Masimo annuncia il rilascio limitato sul mercato di Sepsis Index

La rivoluzionaria soluzione di allerta precoce, integrabile in Masimo Patient SafetyNet™, è stata ideata per aiutare il personale clinico a rilevare deterioramenti nelle condizioni dei malati

NEUCHATEL, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Masimo (NASDAQ: MASI) oggi ha annunciato il rilascio sul mercato limitato di Sepsis Index (Si™), un indicatore precoce di allerta progettato per coadiuvare il personale clinico nell’identificazione dei possibili casi di setticemia nei pazienti monitorati da remoto tramite Masimo Patient SafetyNet™. Patient SafetyNet, un potente sistema di monitoraggio e sorveglianza da remoto dei pazienti utilizzato in tutto il mondo, aggrega in tempo reale i dati fisiologici inviati da Masimo e da dispositivi di terzi per il telemonitoraggio presso il letto del paziente e li visualizza presso le centrali operative, consentendo al personale medico di monitorare da remoto le condizioni dei pazienti.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Masimo

Evan Lamb



949-396-3376



elamb@masimo.com