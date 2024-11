Riassunto: Maravai LifeSciences prevede di acquisire le attività DNA e RNA di Officinae Bio, promuovendo il supporto alla ricerca innovativa sull’acido nucleico

Le scoperte di Officinae Bio nelle metodologie abilitate all’IA per la produzione nucleica miglioreranno le capacità produttive dell’mRNA di Maravai nell’attività di TriLink BioTechnologies

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Maravai LifeSciences, Inc. (NASDAQ: MRVI), un fornitore globale di reagenti e servizi nel settore delle scienze della vita per ricercatori e innovatori di biotecnologie, ha annunciato di aver siglato un accordo per acquisire le attività DNA e RNA di Officinae Bio. Si prevede che l’acquisizione possa ampliare la capacità di Maravai e TriLink BioTechnologies di assistere i clienti nello sviluppo di terapie innovative a base di acido nucleico.





Officinae Bio è una società tecnologica privata con sede a Venezia, proprietaria di una piattaforma digitale esclusiva a supporto della progettazione biologica di farmaci.

