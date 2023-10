Riassunto: MAOR INVESTMENTS annuncia la chiusura del suo secondo fondo a 180 milioni di dollari USA, 1,8x più grande di MAOR I

LUSSEMBURGO E TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–MAOR INVESTMENTS, un fondo di venture capital con sede in Lussemburgo dedicato alle tecnologie israeliane, è orgoglioso di annunciare la chiusura finale del suo secondo fondo MAOR II, a 180 milioni di dollari USA.









In soli quattro anni MAOR I ha raccolto un portafoglio diversificato di start-up tecnologiche israeliane famose nel mondo, tra cui WSC Sports (SportsTech), Aidoc (HealthTech), Coralogix (DevOps), Silverfort (Cybersecurity), MinuteMedia (Sports ContentTech), Pyramid Analytics (BI & Analytics) e Buildots (ConstructionTech). MAOR I ha inoltre completato due uscite in 3 e 4 volte con la formula contanti su contanti rispettivamente, restituendo il 30% del capitale investito (DPI) ai suoi investitori in soli due anni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

