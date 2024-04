Riassunto: Maniv annuncia un terzo fondo di venture capital “early stage” da 140 milioni di dollari per accelerare la decarbonizzazione e la digitalizzazione del settore dei trasporti globale

TEL AVIV, Israele e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Maniv, una società internazionale di venture capital con sede a Tel Aviv e NYC, annuncia la chiusura del suo terzo fondo, del valore di 140 milioni di dollari, finalizzato a investire in start up di Serie ‘A’ e seed e che porta i capitali gestiti dalla società a quasi 320 milioni di dollari.





Maniv, attiva fin dal 2016, è stata tra i primi investitori istituzionali ad articolare una strategia d’investimento nella fase iniziale di imprese in tutto il mondo con un focus sull’intersezione tra mobilità, trasporto ed energia. Maniv investe in tecnologie “deep” e in innovativi modelli aziendali incentrati su due temi:

Gli spostamenti di persone e beni continuano a essere segnati da processi analogici e da ambienti operativi con ridotte quantità di dati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media: Meir Dardashti, comms@maniv.com