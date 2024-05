Riassunto: Maggiore trasparenza della catena di fornitura e conformità normativa grazie alla nuova soluzione di dati in materia di sostenibilità lanciata da Worldly

Facility Data Manager consente a brand e produttori di condividere in modo tempestivo i dati primari e gli approfondimenti in materia ambientale per monitorare e accelerare l’impatto.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Worldly, la piattaforma leader per i dati e gli approfondimenti sulla sostenibilità della catena di fornitura per i settori dei beni di consumo e abbigliamento, ha annunciato oggi il lancio di Facility Data Manager (FDM), cui scopo è aiutare le aziende a monitorare con maggiore efficacia i progressi in corso verso i loro obiettivi di decarbonizzazione e ad adottare più rapidamente decisioni che promuovano un miglioramento ambientale. Con l’emergere su scala globale di normative in materia di sostenibilità, come la direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD), lo strumento FDM aiuta i brand ad essere in linea con i requisiti di rendicontazione ambientale, fornendo dati primari tempestivi e in linea con i quadri normativi.









WorldlyMedia@finnpartners.com