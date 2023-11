Riassunto: Magenta Telekom sceglie Mavenir per fornire servizi vocali definiti dal software

VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che costruisce il futuro delle reti con un software cloud nativo eseguibili su qualsiasi cloud, e Magenta Telekom, il secondo più grande gestore di telefonia mobile e fissa in Austria, oggi ha annunciato che il Cloud-Native IMS (IP Multimedia Subsystem) completo di Mavenir verrà utilizzato per fornire servizi vocali definiti dal software per gli utenti finali della rete di Magenta Telekom.





La soluzione di Mavenir, basata al 100% su microservizi e interamente Cloud-Native IMS verrà utilizzata per fornire servizi Voice over LTE (VoLTE) e Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) ai clienti di Magenta Telekom, preparando la strada alla fornitura futura di servizi Voice over New Radio (VoNR) – compresi 5G Voice e Web Real-Time Communication (WebRTC).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Emmanuela Spiteri



PR@mavenir.com