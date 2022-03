Riassunto: Magenta Drive di T-Mobile per BMW alimenta le prime auto connesse 5G in America

Il nuovo programma per auto connesse offre la connettività voce e dati 5G illimitata e la connettività Wi-Fi a bordo nei modelli BMW iX e i4 2022

La notizia: BMW ha lanciato le primissime auto connesse 5G in America, i modelli BMW iX e i4 2022, alimentate dal nuovo Magenta Drive di T-Mobile per BMW nell’ambito di un accordo a lungo termine per l’offerta della connettività voce e dati 5G illimitata a bordo dei veicoli BMW.

Perché è importante: Le auto si stanno trasformando da meri mezzi di trasporto a un’estensione della casa e del posto di lavoro e le persone in movimento dipendono più che mai da una connettività d’alta qualità a bordo per poter usufruire di esperienze e intrattenimento personalizzati.

Per chi è stato pensata: Per i clienti di BMW OLTRE che per i decision maker in materia di tecnologia del settore automobilistico.

BELLEVUE, Washington–(BUSINESS WIRE)–Un’altra novità assoluta nel campo del 5G!

