Riassunto: Machsanei Hashuk integra la soluzione per carrelli intelligenti di WalkOut in tutti i suoi punti vendita

WalkOut ha sviluppato un sistema per carrelli intelligenti che identifica i prodotti messi nel carrello o rimossi dallo stesso impiegando videocamere con il massimo livello di precisione al mondo (99,2%). I clienti possono anche pagare gli articoli che intendono acquistare senza bisogno di fermarsi alla cassa.

TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–L’azienda israeliana WalkOut, che ha sviluppato una soluzione per acquisti “frictionless” (semplificati e velocizzati) completamente autonoma, annuncia la sigla di un accordo di cooperazione di vasta portata con Machsanei Hashuk, una delle più grandi catene israeliane di supermercati. Ai sensi dell’accordo, il gruppo attuerà la soluzione per cassa completamente autonoma, considerata la più precisa al mondo nel settore retail, in tutti e 62 i suoi punti di vendita.

