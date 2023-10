Riassunto: MaaZ di FPT Software vince il premio AutoTech Breakthrough “Overall Connected Solution of the Year”

HANOI, Vietnam–(BUSINESS WIRE)–MaaZ di FPT Software ha recentemente vinto il premio “Overall Connected Solution of the Year” (Soluzione globale connessa dell’anno) alla quarta edizione annuale degli AutoTech Breakthrough Awards e come prima candidatura. Il riconoscimento sottolinea la solida competenza tecnologica nel settore automobilistico del fornitore di servizi informatici nell’era dei veicoli definiti dal software.









Condotto da Tech Breakthrough, il programma annuale AutoTech Breakthrough Awards rappresenta l’analisi e la valutazione più completa del settore per riconoscere le aziende, le tecnologie e i prodotti migliori sui mercati globali delle tecnologie automobilistiche e dei trasporti di oggi. Con oltre 1.600 candidature provenienti da più di 15 Paesi, MaaZ di FPT Software è l’unica soluzione ad essere stata nominata “Overall Connected Solution of the Year.”

