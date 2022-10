Riassunto: LuxSpace e Universität der Bundeswehr München (UniBw M) firmano un contratto per la missione SeRANIS con la piattaforma Triton-X per piccoli satelliti

BETZDORF, Lussemburgo & NEUBIBERG, Germania–(BUSINESS WIRE)–LuxSpace (www.luxspace.lu), una filiale del gruppo spaziale e tecnologico OHB SE, e l’Universität der Bundeswehr München (Università delle Forze Armate Tedesche di Monaco) hanno appena firmato un contratto per la piccola missione satellitare SeRANIS (Seamless Radio Access Network for Internet of Space). Questa missione UniBw M fornisce il primo laboratorio sperimentale multifunzionale in orbita accessibile al pubblico e utilizzerà la piattaforma Triton-X Heavy costruita da LuxSpace.

SeRANIS è una piccola missione satellitare (“smallsat”) con 15 esperimenti per esplorare le tecnologie chiave del futuro in vari campi, tra cui i futuri sistemi di comunicazione mobile 6G, la comunicazione laser e l’Internet delle Cose (IoT).

