Riassunto: L’uscita di Dead Rising Deluxe Remaster è stata annunciata per il 19 settembre! Il paradiso degli zombie è di ritorno con una grafica completamente nuova!

– Un classico dei successi passati di Capcom è di ritorno dopo 18 anni in una nuova versione di alta qualità, in concomitanza con il rifacimento di questo apprezzato titolo del passato –

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha annunciato oggi che la versione digitale di Dead Rising Deluxe Remaster verrà presentata il 19 settembre 2024, in anticipo rispetto alla versione fisica.









Dead Rising Deluxe Remaster è un revival di Dead Rising, un titolo che si è guadagnato fan in tutto il mondo grazie alla sua idea e all’esperienza di gioco innovativa, sviluppata sul motore grafico proprietario RE ENGINE di Capcom.

