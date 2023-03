Riassunto: Luno annuncia un cambio di leadership

Il CEO Marcus Swanepoel è stato nominato Executive Chairman; Il COO James Lanigan è stato nominato CEO

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Luno, un’importante azienda nel settore dei portafogli e degli scambi di criptovalute che assiste clienti in 40 Paesi, oggi ha annunciato una serie di iniziative strategiche per posizionare la società nella sua prossima fase di crescita. Marcus Swanepoel, cofondatore e CEO di Luno, assume il nuovo incarico di Presidente esecutivo, mentre il Direttore delle operazioni James Lanigan, dopo 5 anni in azienda, passa al ruolo di CEO. Come Presidente esecutivo, Swanepoel continuerà a collaborare a fianco di Lanigan per guidare la visione e la strategia di Luno, impegnandosi ad ampliare la base di investitori di Luno per promuovere la prossima fase di crescita dell’azienda.

