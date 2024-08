Riassunto: L’unicorno tecnologico Infobip nomina Yariv Dafna direttore finanziario

Migliorare la redditività sarà cruciale per Dafna, mentre Infobip rafforzerà la sua posizione di piattaforma di comunicazione cloud più interconnessa al mondo

DIGNANO, Croazia–(BUSINESS WIRE)–La piattaforma di comunicazione cloud globale Infobip ha nominato Yariv Dafna direttore finanziario (CFO). Yariv è un esperto di finanza, gestione aziendale e operazioni con quasi 20 anni di esperienza come dirigente in società multinazionali quotate in borsa. In aggiunta al suo background finanziario, Yariv vanta altresì una grande esperienza nello sviluppo d’impresa e nelle fusioni e acquisizioni. Sarà a capo del team finanziario di Infobip, concentrandosi sull’incremento della redditività, mentre l’azienda continuerà a rafforzare la propria posizione di leader nella comunicazione omnichannel full-stack per ogni piattaforma.





