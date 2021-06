Riassunto: Lunaphore annuncia la nomina del Dott. Carlo Bifulco nel Comitato scientifico consultivo dell’azienda

LOSANNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Lunaphore Technologies SA, società elvetica specializzata nelle scienze della vita impegnata nello sviluppo di innovative soluzioni di prossima generazione per la ricerca oncologica, annuncia la nomina del Dott. Carlo Bifulco, esperto in patologia molecolare traslazionale e in informatica patologica, nel Comitato scientifico consultivo (CSC). Il Dott. Bifulco fornirà consulenza strategica a supporto delle attività scientifiche e di sviluppo del portafoglio prodotti della società.





Carlo Bifulco è un chirurgo anatomopatologo con ulteriore specializzazione, formazione e abilitazione professionale in patologia genetico-molecolare ed ematopatologia. Il Dott. Bifulco fa parte della Global Colon Cancer Immunoscore Task Force guidata dalla Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) ed è co-presidente della SITC Pathology Task Force, creata per la definizione di standard in materia di immunoistochimica/immunofluorescenza (mIHC/IF).

