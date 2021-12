Riassunto: Lumen è stata inserita nell’elenco delle start up per soluzioni sanitarie digitali più innovative – 2021 CB Insights Digital Health 150

Lumen, il primo dispositivo portatile al mondo di monitoraggio del metabolismo, premiato per i risultati dimostrati in relazione allo screening, al monitoraggio e alla diagnostica

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–CB Insights ha inserito Lumen, l’azienda che ha creato il primo dispositivo al mondo di misurazione del metabolismo tramite le funzioni respiratorie, nell’elenco annuale Digital Health 150, già alla terza edizione, in cui figurano le 150 imprese private del settore delle soluzioni sanitarie digitali più promettenti al mondo. Quest’anno il Digital Health 150 è stato presentato live nel corso dell’evento annuale Future of Health organizzato da CB Insights.





Il gruppo 2021 Digital Health 150 ha raccolto circa 14,9 miliardi di dollari in fondi aggregati grazie a 522 accordi siglati sin dal 2016 e include start up che si trovano a vari stadi di sviluppo in termini di investimenti, dallo stadio iniziale a quello degli unicorni ben finanziati.

