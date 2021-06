Riassunto: Lucida Medical, spinout dell’Università di Cambridge, partecipa al programma Edison™ Accelerator di GE Healthcare

CAMBRIDGE, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Lucida Medical, una startup di Cambridge, ha annunciato oggi di essere entrata a far parte di Edison Accelerator, un programma creato da GE Healthcare in collaborazione con Wayra UK, organizzazione specializzata in innovazioni, per supportare le imprese nelle fasi iniziali e tecnologicamente avanzate impegnate nello sviluppo di applicazioni IA per il settore sanitario.

La partecipazione al programma Edison Accelerator avvicina nettamente Lucida Medical al suo obiettivo: rivoluzionare il percorso della diagnostica oncologica con una tecnologia in grado di rilevare più precisamente il tumore prostatico grazie all’analisi della RMI, consentendo ai radiologi di tagliare sui tempi e ai pazienti di ricevere diagnosi e trattamenti del miglior livello possibile.

Il tumore prostatico è il tipo di tumore maggiormente diffuso tra gli uomini in Europa, Africa e America settentrionale e meridionale, con 1,4 milioni di casi diagnosticati ogni anno in tutto il mondo e 375.000 vittime. La diagnosi precoce e più precisa salva vite umane.

