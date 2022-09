Riassunto: L’UC Berkeley Inclusive Data Program ispira gli studenti di 30 paesi con la potenza dei dati e delle analisi grazie alla piattaforma di intelligence decisionale Pyramid.

Il programma Step Into Data del Fisher Center for Business Analytics dell’Alliance for Inclusive AI della Haas School of Business sostiene l’accesso e l’avanzamento di carriera nel campo dei dati e dell’analitica

LONDRA & NEW YORK & TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Un partenariato pubblico/privato di 4 anni tra la UC Berkeley Haas School of Business e la UC Berkeley School of Business. Il Program Director di Fisher Center for Business Analytics Gauthier Vasseur, e Pyramid Analytics (Pyramid), provider di piattaforme di intelligenza decisionale all’avanguardia, ha festeggiato oggi il traguardo di aver insegnato a più di 2.000 studenti in 30 paesi.





