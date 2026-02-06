Riassunto: LTIMindtree riconosciuta come Leader nella Valutazione PEAK Matrix® dei servizi di pagamento IT di Everest Group per il 2025

MUMBAI, India e WARREN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], un fornitore leader globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, è stato posizionato come Leader nella Valutazione PEAK Matrix® dei servizi di pagamento IT di Everest Group per il 2025. Il riconoscimento premia l'azienda per essere un partner strategico innovativo che unisce modernizzazione su larga scala, alleanze tra piattaforme e innovazione in tempo reale, asset digitali e garantisce ambienti di pagamento sicuri e conformi alle normative.

Everest Group ha evidenziato il forte impatto commerciale di LTIMindtree e visione e capacità nel fornire pagamenti di grandi dimensioni tra erogatori, acquirenti, elaboratori di pagamenti, network di carte e FinTech. La valutazione giunge in un momento in cui le aziende stanno rapidamente modernizzando le tradizionali piattaforme per supportare ambienti di pagamento in tempo reale, transfrontalieri e conformi agli standard ISO 20022, migliorando nel contempo resilienza, interoperabilità e conformità normativa.

