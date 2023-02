Riassunto: LTIMindtree ottiene una specializzazione del programma Guidewire PartnerConnect

EDISON, N.J. e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], azienda di soluzioni digitali e consulenza tecnologica a livello globale, oggi ha annunciato di aver ottenuto la specializzazione Testing Standards di Guidewire PartnerConnect.

LTIMindtree è un’azienda consulente di Guidewire PartnerConnect al livello Select e collabora con Guidewire in Nord America e in India. Riconoscendo le sue soluzioni di test per le aziende attraverso la specializzazione, LTIMindtree offrirà un vantaggio vincente alle compagnie assicurative nel loro percorso di trasformazione utilizzando la piattaforma Guidewire.

Le specializzazioni hanno base regionale e richiedono ai partner di dimostrare abilità, conoscenze e competenze in una determinata area di prodotti o soluzioni Guidewire. L’ottenimento di specializzazioni consente agli assicuratori di avere maggiore chiarezza e informazioni in quali collaboratori hanno comprovate capacità in una determinata regione o a livello globale nel caso della specializzazione Testing Standards.

