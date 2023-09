Riassunto: LTIMindtree lancia il Testing as a Service per Oracle SaaS

WARREN, N.J. & MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], azienda di consulenze in ambito tecnologia e di prodotti digitali, annuncia il lancio del Testing as a Service per Oracle SaaS. In seguito al successo di RELY, una suite completa che agiva da piattaforma per servizi di Assurance e Compliance per applicazioni aziendali, questa nuova offerta stabilisce un nuovo standard per l’Oracle SaaS testing.





Il prodotto Testing as a Service per Oracle SaaS di LTIMindtree sulla piattaforma RELY era stato creato per risolvere diverse sfide riguardanti le fasi di Testing e Validation di Oracle Cloud. Alcuni dei problemi più comuni riscontrati dai team di testing erano legati al tempo e manualità richieste per i processi di testing, lasciando sempre meno tempo per le fasi di analisi e il rilascio di aggiornamenti.

