Riassunto: LTIMindtree lancia e testa il link Quantum-Safe VPN a Londra in collaborazione con Quantum Xchange & Fortinet

Una iniziativa leader sul mercato per rendere sicura la trasmissione dei dati nella prossima era quantistica

LONDRA e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha lanciato un link all’avanguardia per rete privata virtuale (VPN) di comunicazione quantistica (Quantum-Safe Virtual Private Network) nella sua sede di Londra. Si tratta di una iniziativa entusiasmante per affrontare l’era della comunicazione quantistica, in cui la trasmissione dei dati oggi è protetta dalla minaccia incombente “raccogli oggi, decifra domani”. Il Quantum-Safe VPN di LTIMindtree dimostra l’applicazione pratica di Post-Quantum Cryptography (PQC, crittografia post-quantistica) all’interno di una rete live, utilizzando la generazione quantistica della chiave di cifratura e la fornitura della stessa chiave fuori banda, resa sicura da algoritmi di crittografia post-quantistica pronti per essere standardizzati da NIST, rafforzando così la sicurezza e l’integrità dei dati criptati.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Shambhavi Revandkar | shambhavi.revandkar@ltimindtree.com