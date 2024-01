Riassunto: LTIMindtree integra Syncordis e Nielsen+Partner per creare una pratica di trasformazione bancaria

LONDRA e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società globale di soluzioni digitali e consulenza tecnologica, ha annunciato l’integrazione delle sue filiali Syncordis e Nielsen+Partner con l’obiettivo di costituire una pratica di trasformazione bancaria (BTP) specializzata. La BTP di LTIMindtree si posiziona in modo esclusivo per offrire servizi di consulenza, digitali e IT end-to-end, avvalendosi dei componenti COTS e delle piattaforme rivolti alle banche e alle società del mercato dei capitali.





LTIMindtree ha acquisito Syncordis nel dicembre 2017 e Nielsen+Partner nel gennaio 2019. Mediante questa integrazione, LTIMindtree ambisce a integrare le capacità complementari di queste due aziende di successo con una comprovata esperienza nel generare una crescita leader del settore.

Shambhavi Revandkar | shambhavi.revandkar@ltimindtree.com