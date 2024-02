Riassunto: LTIMindtree ed Eurolife FFH firmano un MoU per stabilire hub digitali e di Gen AI in Europa e in India

La collaborazione da diversi milioni di dollari renderà possibile l’adozione diffusa di AI e di soluzioni digitali nei settori assicurativo, bancario, logistico e manifatturiero

MUMBAI, India e ATENE, Grecia–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di soluzioni digitali e di consulenza tecnologica, oggi ha siglato un memorandum d’intesa (MoU) con Eurolife FFH, una delle principali compagnie di assicurazione ad Atene, in Grecia, sulla base di Fairfax Digital Services, per stabilire una hub digitale e di intelligenza artificiale generativa (Gen AI) prima nel suo genere ad Atene e strutture dedicate in Polonia, Europa e a Mumbai, in India.









Il MoU è stato firmato da Sudhir Chaturvedi, Presidente ed Executive Board Member di LTIMindtree, Alexandros Sarrigeorgiou, Presidente e CEO di Eurolife FFH Insurance Group e Sanjay Tugnait, Presidente e Chief Executive Officer di Fairfax Digital Services, alla presenza di Kyriakos Mitsotakis, Prime Ministro greco presso la residenza dell’Ambasciatore greco a Delhi.

