Riassunto: LTIMindtree e SNP collaborano al lancio “Fast Forward” per l’implementazione di BLUEFIELD™

LTIMindtree e SNP apriranno anche un centro unico innovativo per costruire soluzioni su misura per il settore destinate ai clienti.

HEIDELBERG, Germania e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, in collaborazione con SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705), fornitore di importanza mondiale di soluzioni di software per processi di trasformazione digitale, migrazioni automatizzate di dati e gestione di dati nell’ambiente SAP, oggi ha annunciato il lancio di “Fast Forward” per l’implementazione di BLUEFIELD™, potenziata dall’approccio proprietario di SNP.

L’offerta congiunta – “Fast Forward” – è una soluzione completa del ciclo di vita realizzata per accelerare la migrazione di un’azienda alla piattaforma SAP S/4HANA con rischio minimo, pur conservando il nucleo essenziale dell’ERP esistente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Shambhavi Revandkar | +91 9769509545 | shambhavi.revandkar@ltimindtree.com