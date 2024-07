Riassunto: LTIMindtree e Snowflake rafforzano l’impegno comune a mettere in grado le imprese di accelerare il percorso di attuazione dell’IA

Questa integrazione combina le affidabili funzioni di sicurezza Canvas.ai e le funzionalità avanzate Snowflake per trasformare applicazioni predisposte per la produzione

WARREN, New Jersey e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società di livello internazionale che offre soluzioni digitali e servizi di consulenza tecnologica, oggi ha annunciato il lancio di Canvas.ai, la piattaforma IA all’avanguardia LTIMindtree predisposta per le imprese, su Snowflake AI Data Cloud. Questa nuova integrazione migliora ulteriormente le funzionalità IA di LTIMindtree, libera una flessibilità ineguagliata e accelera lo sviluppo per consentire ai nostri clienti di sfruttare la potenza dell’IA. Combinando la personalizzabilità, la scalabilità e l’intuitiva interfaccia utente di Canvas.ai con le funzionalità avanzate di Snowflake le imprese possono trasformare rapidamente le loro applicazioni.





