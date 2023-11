Riassunto: LTIMindtree e Metasphere si alleano per offrire soluzioni di fognature smart

LONDRA e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato di essere stata selezionata come partner strategico da Metasphere, specialista di applicazioni di acque reflue. per scalare la propria piattaforma di gestione Smart Sewers. Grazie a questa collaborazione, LTIMindtree trasformerà il portafoglio di soluzioni di nuova generazione di Metasphere per il monitoraggio delle acque reflue e permetterà una fornitura e una piattaforma scalabile ai propri clienti.





Metasphere, parte di Grundfos, offre soluzioni intelligenti di gestione delle reti al settore globale delle utenze. La società aiuta i clienti a prevenire perdite e fuoriuscite per un mondo più pulito e più verde e ha distribuito più di 200.000 sensori ai propri clienti in tutto il mondo.

Contacts

Contatto per i media di LTIMindtree: Shambhavi Revandkar | shambhavi.revandkar@ltimindtree.com

Contatto per i media di Metasphere: Ret Mathieson | ret.mathieson@metasphere.co.uk