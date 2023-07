Riassunto: LTIMindtree e CYFIRMA collaborano per proteggere le società più moderne e digitalizzate dai rischi delle nuove minacce informatiche

EDISON, N.J. & MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società di consulenza in ambito tecnologico e fornitrice di servizi digitali in tutto il mondo, è felice di annunciare la sua partnership strategica con CYFIRMA, una società che offre una piattaforma per la gestione di rischi informatici esterni, con lo scopo di migliorare le capacità di rilevamento di minacce informatiche della propria piattaforma XDR e aiutare così le aziende a identificare, valutare e gestire potenziali rischi e minacce informatiche.





La società madre di LTIMindtree, ovvero Larsen & Toubro, tramite il proprio L&T Innovation Fund, ha recentemente investito su CYFIRMA in un round pre-Series B per nuovi fondi. Facendo leva su questo investimento, la partnership potrà unire tutte le competenze raccolte da LTIMindtree e il suo approccio da leader del mercato grazie alla propria piattaforma, all’offerta di gestione delle minacce esterne di CYFIRMA, con l’obiettivo di fornire alle aziende e business una panoramica completa sulla loro situazione di sicurezza a livello di cybersecurity.

