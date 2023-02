Riassunto: LTIMindtree collabora con Criteo per promuovere l’efficienza operativa dell’IT

Il partenariato offre vantaggi a Criteo nel primo anno dell’impegno quinquennale

PARIGI e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree, società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, oggi ha annunciato un accordo pluriennale grazie a cui Criteo, azienda attiva nei media commerciali, potrà migliorare la propria agilità aziendale, la qualità del servizio IT e la scalabilità.

Nel quadro di questo impegno, LTIMindtree fornisce completi servizi IT a sostegno delle attività globali di Criteo in tutte le funzioni. Questo include il supporto dell’ambiente Microsoft Azure Cloud di Criteo, lo sviluppo di una piattaforma dati unificata e la fornitura agli utenti finali di servizi per i loro service desk, di servizi sul campo, di device engineering e di gestione dei servizi aziendali (ESM).

“Fornire a Criteo capacità e sistemi IT moderni resta una priorità chiave in questo ambiente aziendale in rapida evoluzione”, ha dichiarato Beatrice Mabille, vicepresidente della divisione Internal IT di Criteo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

media@ltimindtree.com