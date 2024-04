Riassunto: LTIMindtree collabora con Aforza per istituire un’accademia di formazione

L’iniziativa ambisce a introdurre la trasformazione digitale nei processi CRM & TPM nel settore dei prodotti di consumo a livello globale

LONDRA e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–Aforza, la soluzione leader per cloud e dispositivi mobili sviluppata per il settore dei prodotti di consumo che consente alle attività di qualsiasi dimensione di proteggere i margini in ogni canale, e LTIMindtree (NSE: LTIM, BSE: 540005), una società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, hanno annunciato oggi l’avvio di una partnership strategica per portare la trasformazione digitale nei processi CRM & TPM nel settore dei prodotti di consumo.





La partnership tra Aforza e LTIMindtree ambisce a supportare le operazioni di front office dei produttori e distributori di prodotti di consumo. Questa collaborazione desidera consentire alle attività di crescere in modo redditizio e tutelare i margini tramite un controllo completo dell’assegnazione dei prezzi omnicanale.

