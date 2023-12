Riassunto: LTIMindtree al secondo posto per soddisfazione complessiva dei clienti nell’IT Sourcing Study 2023 per la Germania di Whitelane Research

L’azienda raggiunge un punteggio dell’80%, ben al di sopra della media di settore del 74%

MONACO & MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato oggi di essersi classificata al secondo posto per la soddisfazione dei clienti nell’IT Sourcing Study 2023 per la Germania, condotto da Whitelane Research, un’organizzazione indipendente leader nel campo degli studi sul sourcing IT, focalizzata esclusivamente sulle tendenze e sulla soddisfazione in Europa. Il punteggio complessivo di soddisfazione dei clienti di LTIMindtree, pari all’80%, è nettamente superiore alla media del settore, pari al 74%.





Tutti i clienti di LTIMindtree intervistati per lo studio si sono dichiarati soddisfatti dell’azienda.

