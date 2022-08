Riassunto: LTI rafforza la propria collaborazione strategica con Microsoft

L’azienda intende formare più di 12.000 dipendenti su varie tecnologie Microsoft entro il 2024

MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005, NSE: LTI), azienda globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato l’ampliamento della propria collaborazione con Microsoft per concentrarsi sullo sviluppo di soluzioni cloud ad alto valore per le imprese. Nell’ambito di questa collaborazione pluriennale, LTI ha lanciato un’unità aziendale dedicata a Microsoft che sviluppa e offre soluzioni end-to-end per la trasformazione digitale.

Attraverso questa collaborazione LTI formerà 12.000 professionisti facenti parte della sua attuale forza lavoro su varie tecnologie Microsoft entro il 2024.

