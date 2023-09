Riassunto: L&T Technology Services partecipa alla IAA Mobility a Monaco di Baviera

Verranno mostrate soluzioni all’avanguardia per la Software Defined Mobility e per il futuro delle automobili

BANGALORE, India & MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), azienda di ingegneria digitale e servizi R&D leader nel mondo, ha oggi annunciato la propria partecipazione alla rinomata conferenza dell’IAA Mobility a Monaco di Baviera. LTTS mostrerà la propria offerta all’avanguardia per i Software Defined Vehicles e per il futuro della mobilità presso la Hall A3, Booth #24.





Alla sua seconda edizione, l’Internationale Automobil Ausstellung (IAA) a Monaco di Baviera (dal 5 al 10 settembre) presenta una visione rivoluzionaria e direzionata verso il cambiamento per l’industria automobilistica, incentrata sul tema della sostenibilità, elettrificazione e soluzioni innovative per la mobilità. Con l’evoluzione del settore automobilistico, l’IAA Mobility rimane senza dubbio una piattaforma cruciale per definire il futuro della mobilità e favorire la collaborazione tra i più importanti stakeholder del settore.

