Riassunto: L&T Technology Services è il primo partner GSI di PTC a ottenere la categoria Partner avanzato nella regione Asia Pacifico

LTTS viene riconosciuta da PTC per l’eccellenza nella gestione del ciclo di vita del prodotto

BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), prestigiosa società di portata globale specializzata in via esclusiva in servizi progettazione, ha annunciato oggi di avere conseguito la categoria “Partner avanzato” nell’ambito del programma di PTC (NASDAQ: PTC) Partner Network per aver dato dimostrazione di eccellenza nell’ambito della gestione del ciclo di vita del prodotto (product lifecycle management, PLM). LTTS è la prima società di progettazione e tecnologica della regione Asia Pacifico (APAC) ad aver ottenuto questo riconoscimento.

“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto la categoria Partner avanzato per il software PLM Windchill® di PTC e consideriamo PTC un importante OEM tecnologico in grado di promuovere l’innovazione dei prodotti presso i nostri clienti” ha affermato Abhishek Sinha, Direttore operativo e membro del Consiglio di amministrazione di L&T Technology Services. “Insieme, stiamo lavorando con clienti in tutto il mondo nel campo della produzione discreta e di processo adoperandoci allo scopo di stabilire una fonte di verità digitale a livello aziendale e nell’intero ciclo di vita del cliente.”

Il software PLM Windchill offre una suite completa di funzionalità pronte all’uso, nonché app altamente configurabili basate su ruoli e mansioni, aiutando produttori in tutto il mondo a generare valore.

LTTS ha ottenuto la categoria Partner avanzato per aver dato dimostrazione di livelli elitari di perizia tecnica e competenze in ambito commerciale nell’uso della piattaforma Windchill per la gestione del ciclo di vita del prodotto, nonché per aver registrato un elevato tasso di soddisfazione dei clienti e recensioni favorevoli da parte dei medesimi.

“PTC fa affidamento sul proprio ecosistema di partner GSI per favorire la crescita e la trasformazione digitale dei clienti” ha dichiarato Ron Salvador, Vicepresidente senior della divisione Alleanze globali presso PTC.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Aniruddha Basu



L&T Technology Services Limited



E-mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Tel.: +91-80-67675707